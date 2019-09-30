РИАМО – 30 сен. В сельхозхозяйствах «Лукаморе» и «Озеры» в городском округе Озеры закончили уборку семян лука элитных российских сортов, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Валовый сбор лука-севка в хозяйствах региона составил 3,5 тысячи тонн в этом году. В «Лукаморе» собрали 2150 тонн, в «Озерах» – 1368 тонн. Это единственные в Московской области хозяйства, которые занимаются промышленным выращиванием элитного сорта лука», – заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Всего в хозяйствах было засеяно и убрано семенных посевов элитных отечественных сортов лука на площади 134 гектара.

«Весь собранный урожай отправлен на хранение в специализированные склады. И уже потихоньку стали продавать озимые сорта лука, предполагаемые для подзимней посадки. За нашим луком-севком всегда стоит большая очередь. Более 500 тонн ушли в южные части страны. В частности, его закупили хозяйства Краснодарского края, Ростовского и Ставропольского региона», – подчеркнул Разин.

По словам министра, свыше 300 тонн лука-севка продано хозяйством «Лукаморе» и около 200 тонн – «Озерами».

«Основная масса лука – это где-то 80%, хранится до марта, весной начинаются крупные закупки», – подытожил Разин.

Московская область является основным крупным поставщиком лука-севка для аграриев не только России, но и многих зарубежных стран.