РИАМО – 30 сен. С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающим пенсионерам будут проиндексированы на 6,6%, а с 1 апреля планируется индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2019 году, сообщается на сайте Минтруда России.

«С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающим пенсионерам будут проиндексированы на 6,6%, что значительно превысит уровень ожидаемой инфляции 2019 года (3,8%). Среднегодовое увеличение размера страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит в среднем 1 тысячу рублей. Индексация коснется порядка 31 миллиона неработающих пенсионеров», — говорится в сообщении.

С 1 апреля 2020 года планируется индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2019 году (предварительно на 7%). Повышение затронет почти 4 миллиона пенсионеров, из которых 3,2 миллиона являются получателями социальных пенсий.

Сейчас в России 37,9 миллиона граждан старше трудоспособного возраста. За последние пять лет доля лиц старше трудоспособного возраста в численности занятых выросла с 8,5% до 9,6%. Для продления трудовой деятельности работников старшего поколения проводится профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование по востребованным на рынке труда профессиям.

С 2019-го ежегодно обучением будут охвачены не менее 75 тысяч граждан предпенсионного возраста. К концу 2024 года профессиональным обучением и профессиональным дополнительным образованием будет охвачено не менее 450 тысяч человек. На это выделяется 5 миллиардов рублей ежегодно.

В этом году при содействии органов службы занятости планируют обучить 50 тысяч предпенсионеров. По состоянию на конец сентября 2019 года заключены договоры на обучение 76,5 тысяч человек. Прошли или продолжают обучение 58,7 тысячи человек.