РИАМО - 30 сен. В международный аэропорт Домодедово забежала лиса, которая несколько минут находилась на территории аэровокзала, после чего самостоятельно его покинула, сообщил в понедельник РИАМО сотрудник пресс-службы воздушной гавани.

«Согласно данным видеонаблюдения, лиса провела в терминале несколько минут и к пассажирам не приближалась. Она самостоятельно покинула аэровокзал, и с этого момента, к сожалению, нам неизвестно о ее местонахождении», - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что три года назад сотрудники аэропорта нашли на территории аэродрома двух лисят, которые были переданы в центр реабилитации диких животных.