РИАМО – 30 сен. Более 20 населенных пунктов газифицировано в Московской области с начала 2019 года, все работы осуществляются в рамках губернаторской программы, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора региона Дмитрия Пестова.

«С начала 2019 года на территории Подмосковья построены и запущены в эксплуатацию 22 газопровода. Благодаря этому уже более 3 тысяч жителей получили возможность газифицировать свои дома. Данные работы проводятся по губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области до 2025 года», – сказал Пестов.

По его словам, очередной объект газификации «Мособлгаз» сдал в эксплуатацию: газифицирована деревня Красновидово сельского поселения Ивановское городского округа Истра. Протяженность газопровода составила почти километр.

Новая связка позволит обеспечить надежное газоснабжение для существующих потребителей.

«Работа по подключению продолжается, до конца октября газ будет проведен в село Атепцево Наро-Фоминского городского округа, деревню Цаплино и деревню Яковлевская Орехово-Зуевского городского округа, а также в деревню Чапаевка Одинцовского городского округа», – перечислил глава АО «Мособлгаз» Дмитрий Голубков.

Всего в 2019 году планируется построить и ввести в эксплуатацию 50 новых газопроводов протяженностью более 230 километров.

«Благодаря этому более 10 тысяч жителей региона получат возможность газифицировать свои дома», – уверен Пестов.

Губернаторская программа «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» – самая масштабная из принятых в регионе за последние десятилетия. Всего с 2013 года в рамках программы построено свыше 2,5 тысяч километров газопроводов, газифицировано более 300 населенных пунктов, около 116 тысяч жителей региона получили возможность подключить к газу свои дома.