РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 30 сен. Сотрудники полиции в рамках профилактической беседы рассказали пожилым жителям Подольска о важности соблюдения ПДД и использования световозвращающих элементов, говорится в сообщении группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

День пожилого человека отмечают в первый день второго осеннего месяца – 1 октября. В преддверии праздника с целью предостеречь пожилых людей от различного рода неприятностей, сотрудники ОГИБДД УМВД России по Подольску провели с прихожанами храма Воскресения Христова профилактическую беседу по теме безопасного поведения на дорогах.

«Пожилых людей призвали к соблюдению правил дорожного движения, а также рассказали, как сделать себя заметными на дороге с помощью различных световозвращающих элементов», – говорится в сообщении.

Помимо этого, сотрудники полиции рассказали о случаях мошенничества, когда пенсионерам по телефону сообщают о якобы несчастном случае с их родственниками и просят срочно передать необходимую сумму денег для решения вопроса.

«Также мошенники обманывают стариков, представляясь сотрудниками обслуживающих коммунальных организаций. В итоге доверчивые бабушки-дедушки лишаются своих накопленных годами сбережений и имущества», – уточняется в сообщении.

В материале отмечается, что сотрудники правоохранительных органов надеются, что полученные рекомендации помогут пенсионерам избежать неприятностей на дороге и не стать жертвой мошенников.