РИАМО - 30 сен. На официальном портале подмосковного правительства опубликовали интерактивную карту образовательных центров «Точка роста», которые функционируют на базе сельских школ региона.

Всего на карту нанесли 77 меток. В описании каждой метки можно найти контакты образовательных учреждений, где работают «Точки роста».

Посмотреть карту можно здесь.

В центрах «Точек роста» любой школьник может изучать робототехнику, 3D-моделирование, технологии виртуальной реальности и другие дисциплины. Все центры оснащены современным оборудованием и работают бесплатно.

Одновременное открытие образовательных центров «Точка роста» состоялось в России 24 сентября. «Точки роста» созданы в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Благодаря центрам у ребят из глубинки появилась возможность получить качественное образование по месту жительства.

В Московской области функционируют более 70 центров «Точка роста», в следующем году планируется открыть еще 20 таких центров. В общем сложности в Подмосковье заработают порядка 200 «Точек роста».