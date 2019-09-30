РИАМО – 30 сен. Президент России Владимир Путин поздравил актрису театра и кино Веру Васильеву с днем рождения, глава государства отметил ее душевную теплоту и верность театральной деятельности, сообщает Федеральное агентство новостей.

Поздравительная телеграмма была размещена на сайте Кремля. Васильева в понедельник празднует 94-летие.

«Вас искренне любят зрители и уважают коллеги за щедрый талант и актерское мастерство, удивительное обаяние и душевную теплоту», – приводятся слова Путина в телеграмме.

Российский президент подчеркнул, что артистка в течение долгих лет хранит преданность искусству и Театру сатиры.

Васильева родилась 30 сентября 1925 года в Москве. Она окончила Московское городское театральное училище. Васильева уже свыше 70 лет служит в Театре сатиры. Зрителю она знакома по бесчисленным блистательным ролям в мелодрамах и комедиях, среди которых «Свадьба с приданым», «Выйти замуж за капитана», «Похождения зубного врача».