РИАМО – 30 сен. Сотрудники полиции проводят проверку из-за откровенных снимков девушки в полицейской форме, которые были опубликованы в интернете, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«По факту размещенных в интернете фотографий с использованием формы сотрудника полиции проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение», – сказал собеседник агентства.

Ранее некоторые СМИ писали, что девушка в форме сотрудника полиции сделала фотографии в Тверском ОВД. На одной из них она собирает разбросанные по полу документы, а на другой – сидит за столом с закинутыми ногами.