РИАМО (КОРОЛЕВ) – 30 сен. Управляющая компания ОАО «Жилкомплекс» по предписанию Госжилинспекции Московской области привела в нормативное состояние кровлю жилого дома на проспекте Космонавтов в Королеве, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Проверка обращения жителя дома №10 на проспекте Космонавтов показала, что, хотя разгерметизации кровельного материала в целом нет, по периметру крыши так называемые фартуки неплотно примыкали к парапетам. В результате стали появляться «воздушные мешки», это грозило появлением протечек.

«ОАО «Жилкомплекс» получило предписание об устранении нарушений. Повторная проверка показала, что ремонтные работы проведены. Фартуки оказались плотно прикреплены к конструктивным элементам парапета», – говорится в сообщении.

Оперативное исполнение предписания позволило управляющей организации избежать привлечения к административной ответственности.