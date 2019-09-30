РИАМО – 30 сен. Объявлен электронный аукцион по аренде бани в центре Чехова, арендовать баню можно будет на 5 лет, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Комитетом совместно с администрацией городского округа Чехов объявлен электронный аукцион по аренде бани на улице Квартальная в центре города Чехов», – сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Здание бани площадью 545,1 квадратного метра с земельным участком 1112 квадратных метров предоставляется в аренду сроком на 5 лет.

Начальный размер ежегодной арендной платы - 1,8 миллиона рублей.

«В осенне-зимний период банные услуги, как правило, пользуются особенно повышенным спросом. Приобретение в аренду такого объекта - эффективное инвестирование для предпринимателей», – уточняется в материале.

Заявки на участие в аукционе принимаются на электронной площадке «РТС-тендер» (№18333) до 15 октября.