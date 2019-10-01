РИАМО – 1 окт. Со вторника при выдаче кредитов в российских банках начинают оценивать степень закредитованности потенциальных клиентов, для этого будет использоваться показатель долговой нагрузки (ПДН), сообщает «Российская газета».

«При расчете ПДН банки будут брать сведения о подтвержденных доходах клиента и данные обо всех выданных ему кредитах в бюро кредитных историй. Формула расчета ПДН примерно такая: определяется общая сумма платежей по уже взятым кредитам, прибавляется платеж по будущему займу. И определяется, какой процент это составит к среднемесячному доходу за последние полгода», - отмечает издание.

Если показатель долговой нагрузки окажется больше 50%, это будет означать повышенный риск для банка, которому придется резервировать под такие займы больше капитала. Соответственно, условия кредитования в таком случае будут ужесточены.