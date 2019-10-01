РИАМО – 1 окт. Со вторника банки в России начинают брать новую комиссию с торгово-сервисных предприятий при оплате товаров и услуг через Систему быстрых платежей, установленный ЦБ тариф касается только юрлиц, сообщает «Российская газета».

«Так, для массовых платежей (включая оплату услуг медицинских и образовательных учреждений, оплату услуг ЖКХ, телекоммуникационных и так далее) максимальный размер комиссии составит 0,4% от суммы платежа. Для остальных - 0,7%», - говорится в сообщении.

Комиссия с физлиц при оплате через Систему быстрых платежей не взымается. Также комиссия не затрагивает оплату штрафов и налогов.