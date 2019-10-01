РИАМО – 1 окт. Со вторника в России выросла на 4,3% заработная плата федеральных бюджетников, которые не охвачены «майскими указами» президента, сообщает «Российская газета».

Индексация коснулась сотрудников всех видов федеральных учреждений (казенных, бюджетных и автономных). Также повышение коснулось гражданского персонала воинских частей.

«Но это не значит, что региональным и муниципальным бюджетникам зарплату не повысят. В начале года Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений разослала в регионы рекомендации по повышению зарплаты бюджетникам с 1 октября как минимум на 4,3%, а можно и выше», - добавляет издание.