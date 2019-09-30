РИАМО – 30 сен. В Балашихинский роддом поступила 31-летняя пациентка, согласно результатам УЗИ, женщина вынашивала довольно крупный плод, вес мальчика составил 5,4 килограмма, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Из анамнеза мы знали, что это вторая беременность у пациентки. Два года назад она родила здорового малыша весом 4,2 килограмма. В данную беременность был по УЗИ был выявлен крупный плод, но что малыш родится настоящим богатырем, мы, конечно не ожидали», – отметила главный врач Балашихинской больницы Наталья Алимова.

По ее словам, вторые роды протекали без осложнений, без повреждения родовых путей. Родился мальчик весом 5,4 килограмма, ростом 58 сантиметров.

Благодаря опыту акушерок Балашихинского родильного дома во время родов не произошло повреждения родовых путей у женщины.

«Я ожидала крупного ребенка, но, чтобы настолько большого и в мыслях не было. Сначала не поверила, когда мне сказали вес моего сына. При первых родах у меня были повреждены родовые пути и очень болезненные ощущения. А в этот раз все прошло так гладко и быстро, не успела опомниться», – поделилась мама.

Заведующий отделением для новорожденных Денис Аксенов заявил, что новорожденный находится в удовлетворительном состоянии на грудном вскармливании в палате вместе с мамой.