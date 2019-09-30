РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 30 сен. В подмосковном Подольске сотрудники ГИБДД выявили четырех пьяных водителей за прошедшие выходные, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

Еженедельно сотрудниками ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск проводится профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

«За прошедшие выходные дни (28 и 29 сентября – ред.) инспекторами ДПС было выявлено четыре водителя, управлявшие транспортным средством в состоянии опьянения. В отношении указанных лиц составлены административные протоколы, а материалы направлены в суд», – говорится в сообщении.

В материале отмечается, что помимо профилактических мероприятий и проверок Госавтоинспекция продолжает проведение социально значимых акций, направленных на привлечение внимания общественности к этой проблематике.