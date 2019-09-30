РИАМО – 30 сен. Журналист, известная теледива Ксения Собчак прокомментировала информацию о заморозке выхода ее программы на Первом канале, по ее словам, отсрочка никак не связана с финансовыми разногласиями, сообщает Федеральное агентство новостей.

По словам телеведущей, она не в курсе, почему шоу до сих пор не вышло в эфир, и не может ни подтвердить, ни опровергнуть данные о том, что оно действительно заморожено. Однако Собчак выразила уверенность, что причины задержки выхода передачи «не лежат в финансовой плоскости».

«О том, что у Собчак и Первого канала возникли финансовые разногласия, рассказал источник <…>, близкий к передаче «Пусть говорят» с Дмитрием Борисовым. Однако другой источник издания на Первом канале информацию о заморозке проекта опроверг», – говорится в статье.

По некоторым данным, руководство Первого канала приняло решение, что Собчак и Борисов будут вести передачу по очереди: неделю через неделю. Кроме того, шоумен Борисов никуда уходить не собирается, а за место ведущего шоу «Пусть говорят» разгорается нешуточная борьба.

О возможном «трудоустройстве» Собчак на Первом канале заговорили еще весной. Помимо этого, 12 сентября на сайте телеканала был опубликован анонс нового шоу с телеведущей.