РИАМО – 1 окт. Во вторник в России вступил в силу закон о запрете на размещение хостелов в жилых домах.

Согласно требованиям нового закона, единственный легальный вариант сохранить гостиницы в жилых домах — сделать отдельный вход и перевести помещения в нежилой фонд. Процесс этот сложный и в большинстве случаев возможен только для хостелов на первых этажах.

Если после вступления в силу закона хостел не съехал из жилого дома, сначала соседи могут напомнить владельцам о новых правилах размещения. Если хостел не намерен переезжать, то следует обратиться в надзорные органы.

По оценке экспертов, из-за новых правил с рынка могут уйти около 20-30% хостелов.