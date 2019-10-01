РИАМО – 1 окт. В России вступили в силу изменения в правила противопожарного режима, однако они не предполагают запрета на курение на балконах и лоджиях, сообщается на сайте МЧС России.

Ведомство рассчитывает, что запрет на открытый огонь на балконах поможет снизить количество пожаров, жертв и потерь имущества. Пострадавшим будет легче взыскивать с виновных ущерб, причиненный из-за неосторожного обращения с огнем.

«Постановление не запрещает курить на балконе, но необходимо помнить об ответственности перед законом, осторожности, своей безопасности и безопасности окружающих», — говорится в сообщении.

Ранее МЧС объявило о старте всероссийской акции «Не допусти открытый огонь на балконе!». Ее цель — привлечь внимание к этой серьезной проблеме и напомнить, что веселье и отдых не должны приводить к жертвам.