РИАМО – 1 окт. Во вторник вступили в силу изменения в постановление правительства России, требования которого регламентируют правила организованных перевозок групп детей на автобусах.

В соответствии с новыми требованиями перевозка детей должна осуществляться с обязательным использованием ремней безопасности. Сопровождающий группу обязан перед началом движения автобуса убедиться, что дети пристегнуты. Также он обязан контролировать использование детьми ремней безопасности в пути, обеспечивать порядок в салоне, не допускать подъема детей с мест и их передвижение по салону во время движения.

Кроме того, поправками скорректирован перечень документов, необходимых для осуществления организованной перевозки группы детей на автобусе. Ответственный за перевозку обязан иметь при себе список мест для размещения детей на отдых в ночное время либо реестровый номер организующего перевозку туроператора из единого федерального реестра туроператоров.

Также нововведения уточнили требования к водительскому стажу лиц, допускаемых к перевозкам детей на автобусах, а также к сроку хранения документов о перевозке. Кроме того, пересмотрены сроки подачи в Госавтоинспекцию уведомления об организованной перевозке группы детей на автобусе.