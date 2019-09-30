РИАМО – 30 сен. Информация о сбое в работе мобильного приложения «Сбербанк.Онлайн» не соответствует действительности, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы Сбербанка.

«Мы не фиксируем никаких сбоев в работе мобильного приложения. Если у какого-то пользователя сервиса возникла частная проблема, мы обязательно поможем ее решить в максимально короткие сроки», - сказал собеседник агентства.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что пользователи приложения «Сбербанк.Онлайн» не могут перевести деньги со счета на счет из-за сбоя.