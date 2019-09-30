РИАМО – 30 сен. В городском округе Шаховская в полном объеме завершили ремонт 38 дорог общей протяженностью более 30 километров, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В округе заменили асфальтобетонное покрытие на четырех дорогах регионального значения: Городково – Ядрово – Гордино с 0 по 7 километр, Середа – ВГТС – Мерклово – Романцево с 0 по 3,9 километра, Дор – Панюково – Куркино с 14 по 23,7 километра и на дороге Новоникольское – Гольцово – Забелино с 0 по 0,7 километра, которая была включена в программу ремонта по результатам голосования на портале «Добродел», за которую проголосовали более 180 жителей», – говорится в сообщении.

Помимо этого, на территории городского округа отремонтировали дорожное покрытие 34 муниципальных дорог длиной порядка 10 километров, семь среди них выбрали жители на портале «Добродел»: за ремонт дороги в деревне Гольцово проголосовали свыше 330 человек, порядка 220 человек отдали свой голос за ремонт улице Садовой в селе Раменье.

Кроме автомобильных дорог, в округе отремонтированы территории социально-значимых объектов: обновлено асфальтобетонное покрытие, выровнено высотное положение люков, заменен бортовой камень на площади автовокзала на улице Привокзальная, который является единственным в городе, ежедневно обслуживая более 6,2 тысячи пассажиров на 18 маршрутах.

Также покрытие заменили у Шаховской центральной районной больницы на улице 1-я Советская – в учреждении находятся поликлиническое отделение для взрослых и стационар, рядом расположен роддом.

С полным адресным перечнем ремонта дорог можно ознакомиться на сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.