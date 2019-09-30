РИАМО - 30 сен. Жителям Подмосковья напомнили, что в отопительный сезон необходимо с особым вниманием относиться к правилам безопасности, нарушение правил пользования газом приводит к отравлениям, взрывам и пожарам, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Мособлгаз» заблаговременно провел все необходимые подготовительные мероприятия, в том числе были продиагностированы газопроводы общей протяженностью более 1344 километров, проведено более 4 тысяч противоаварийных тренировок», — говорится в сообщении.

Категорически запрещается пользоваться газовыми приборами при запахе газа на кухне; оставлять включенные газовые приборы без присмотра (кроме приборов, рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику); пользоваться газовыми приборами с отводом продуктов сгорания газа в дымоход при плохой тяге.

Кроме того, нельзя самовольно делать какой-либо ремонт, перестановку, включать газовые приборы, которые были отключены работниками газового хозяйства, и разрешать пользоваться газовыми приборами детям дошкольного возраста и лицам, не контролирующим свои действия и не знающим правил пользования этими приборами.

При появлении в квартире запаха газа нужно немедленно прекратить пользоваться газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окна или форточки для проветривания, вызвать аварийную службу газового хозяйства по телефонам «104», «112» - вне загазованного помещения. Нельзя зажигать огонь, курить, включать и выключать электроосвещение и электроприборы, пользоваться электрозвонками.

Важно своевременно проводить техническое обслуживание газового оборудования. Подать заявку на заключение договора на техническое обслуживание с «Мособлгазом» можно через личный кабинет на сайте mosoblgaz.ru и в районных эксплуатационных службах филиалов предприятия.