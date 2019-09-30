РИАМО - 30 сен. Пять интересных набережных появится на территории Подмосковья в этом году, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Набережные в пяти муниципалитетах Подмосковья обустроят в 2019 году: городской округ Власиха, Пушкинский городской округ, Раменский городской округ, Балашихе и Солнечногорске», – говорится в сообщении.

Во Власихе благоустроят территорию, прилегающую к «Верхнему» русловому пруду на реке Закза. Там появится пляж, набережная, спортивная площадка и площадка для выгула собак, места для отдыха и пикников. В зоне разместят скамейки, урны, информационные стенды, велопарковку и деревянные беседки. Работы планируют завершить к 15 ноября.

Благоустройство набережной реки Серебрянка проведут в городе Пушкино. В рамках проекта предполагается организация прогулочной зоны вдоль реки с устройством сети пешеходных маршрутов, зон отдыха у воды, пирсов, архитектурных композиций. Работы выполнены на 30%, их завершение планируется до 15 ноября.

Береговая зона пруда «Чернавка» в Раменском будет преобразована в место для спокойного отдыха и прогулок. Здесь появятся экотропы в виде деревянных понтонов, располагающихся на водной глади, деревянные спуски к воде с местами для отдыха, пирсы для рыбной ловли и пляж, функционирующий в теплое время года. Срок завершения работ – 15 октября.

Комплексное благоустройство набережной реки Пехорки завершили в Балашихе на улице Солнечная. Объемно-пространственная концепция формирования рекреационной зоны реки Пехорки основана на идеях минимального вмешательства в сложившуюся экосистему.

Второй этап благоустройства провели в Солнечногорске на озере Сенеж. Здесь уже проложены велосипедные и пешеходные дорожки, установлено освещение. С целью безопасности на набережной установлено видеонаблюдение, домики для охраны. Протяженность велотрассы увеличилась на 2 километра. В рамках второго этапа благоустройства набережной создан еще один пляж, установлена детская площадка, созданы зоны тихого отдыха.