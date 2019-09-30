РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 30 сен. Горячую воду отключили в одном из домов на Советской улице в микрорайоне Климовск Подольска, воды не будет до 3 октября, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск Подольска в связи с возникшей аварийной ситуацией в настоящее время управление теплоснабжением МУП «СЕЗ» выполняет ремонтные работы на участке теплотрассы в районе многоквартирного дома №5 по улице Советской. На время проведения ремонта - до 3 октября в указанном доме приостановлена подача горячей воды», – говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «СЕЗ» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.