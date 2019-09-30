РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 30 сен. Музейно-выставочный комплекс городского округа Люберцы 3 октября примет участие в региональной акции «День открытых дверей», приуроченной к 90-летию Московской области, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«В этот день (3 октября – ред.) Малаховский музей истории и культуры, а также Люберецкая картинная галерея будут работать для всех посетителей бесплатно», – сказал Ружицкий.

Вниманию зрителей будут предложены постоянные экспозиции по истории люберецкого края: «Интерьер писательской комнаты», «Малаховка театральная», «Комната дачного дома», «Дачная веранда», «Война. Победа. Память», а также временные выставки – «Дамские капризы», «Меняющая реальность» и многие другие.

Музей располагается в Малаховке по адресу: улица Шоссейная, дом №40. Галерея находится в Люберцах, на улице Звуковая, дом №3.