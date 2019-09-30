РИАМО - 30 сен. Аэроэкспрессы на Шереметьевском направлении с 3 по 9 октября будут курсировать по измененному графику из-за проведения плановых работ на железной дороге, говорится в сообщении пресс-службы «Аэроэкспресса».

«В ночь с 3 на 4, с 7 на 8, с 8 на 9 октября будут отменены поезда, отправляющиеся с Белорусского вокзала в 22:00, 23:30, 00:01, 5:30, 6:00, а также поезда «Аэроэкспресс», следующие из Шереметьева в 22:30, 23:00, 6:30, 7:00. Часть других аэроэкспрессов будет курсировать по измененному расписанию», — говорится в сообщении.

Пассажиров призвали предварительно ознакомиться с расписанием движения поездов и заранее прибывать в терминалы «Аэроэкспресса».

Получить актуальную информацию о графике движения поездов можно на сайте «Аэроэкспресса» и в мобильном приложении в разделе «Расписание», позвонив по телефонам горячей линии 8-800-700-33-77 (для звонков из регионов России и с мобильных телефонов) и 8-495-663-84-10 (для звонков из Москвы), у сотрудников компании в терминалах.