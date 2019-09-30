РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 30 сен. В шести многоквартирных домах на улице Ленина в подмосковном Подольске 1 октября временно отключат свет из-за проведения плановых ремонтных работ, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск Подольска 1 октября в 9:00 подрядная организация ООО «Комтех» начнет ремонтные работы на силовом электрощите. На время проведения ремонта не будет электроэнергии в многоквартирных домах по следующим адресам: улица Ленина, дома №№12, 12А, 14, 14А, 16, 16А. Вновь электричество будет включено по окончании работ», – говорится в сообщении.

Подрядная организация приносит извинения жителям за доставленные неудобства.