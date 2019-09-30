РИАМО – 30 сен. Из квартиры пожилой москвички злоумышленники под видом коммунальных работников вынесли 20 тысяч рублей, а также сберегательную книжку, с которой затем были сняты денежные средства, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Ранее в полицию обратилась гражданка 1946 года рождения, проживающая по адресу: улица Лесная, дом 63, с заявлением о том, что к ней пришли двое молодых людей под предлогом проверки труб в квартире.

«Далее они прошли на кухню и попросили гаечный ключ, выполняли какие-то работы, после чего ушли. Позднее пожилая женщина решила проверить свои сбережения, которые хранились на кухне в коробочке, где обнаружила пропажу денежных средств - 20 тысяч рублей и сберкнижки», – сказал собеседник агентства.

Пенсионерка при посещении отделения банка по адресу: улица Новослободская, дом 16, обнаружила, что со сберкнижки сняли денежные средства - 495 тысяч рублей.

По данному факту проводится проверка, заключил представитель пресс-службы.