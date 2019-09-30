РИАМО - 30 сен. Первого октября в 10:00 под руководством губернатора Подмосковья Андрея Воробьева пройдет расширенное заседание правительства Московской области, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

«В мероприятии примут участие руководители областных министерств и ведомств, а также главы муниципальных образований», — говорится в сообщении.

Связь с участниками заседания будет поддерживаться в режиме видеоконференции.