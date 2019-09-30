РИАМО – 30 сен. В сентябре в связи с изменением расписания пригородных поездов работали 292 компенсационных автобуса «Мострансавто», для проезда надо было предъявить разовые билеты или абонементы АО «Центральная ППК», говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В связи с корректировкой графика движения электропоездов в сентябре «Мострансавто» предоставило 292 компенсационных автобуса большого и среднего классов для перевозки пассажиров АО «Центральная ППК». Компенсационные маршруты работали с 4 утра до полуночи», – говорится в сообщении.

Например, с 16 по 20 сентября, а также с 23 по 26 сентября компенсационные автобусы курсировали на участках автостанция «Тушинская» – Нахабино, автостанция «Тушинская» – Волоколамск, Новоиерусалимская – автостанция «Тушинская», Нахабино – автостанция «Тушинская».

Для проезда в ТС необходимо было предъявить разовые билеты или абонементы АО «Центральная ППК».

Также 21 и 28 сентября три компенсационных автобуса работали на участках Пушкино – Заветы Ильича – Правда, Пушкино – Зеленоградская в связи с изменением расписания Ярославского направления из-за проведения ремонтно-путевых работ.

Всего с начала месяца автобусы «Мострансавто» были задействованы в обслуживании более 20 маршрутов.

К работе на компенсационных маршрутах предприятие привлекло почти 350 водителей.

Кроме того, для диспетчерского состава филиалов, задействованного в обслуживании маршрутов, были проведены дополнительные инструктажи об оперативном регулировании работы транспорта.

Перевозки осуществлялись по заказу АО «Центральная ППК» в связи с изменением расписания движения пригородных поездов.