РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 30 сен. Завершились четвертые ежегодные соревнования фехтовальщиков «Люберецкая рапира-2019», впервые люберчанка завоевала на турнире призовое место, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

Соревнования прошли в физкультурно-оздоровительном комплексе «Люберецкий» с участием 280 участников из 14 городов России: Москвы, Московской области, Смоленска, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Владимира, Казани. Впервые на турнир приехали спортсмены из Кипра. В фехтовальных поединках спортсмены выступали в течение четырех дней – с 26 по 29 сентября.

«14-летняя воспитанница люберецкой комплексной спортивной школы Олимпийского резерва Нина Строгонова на прошедших соревнованиях в категории «девушки 2005 года рождения и моложе» завоевала серебряную медаль. Это очень хороший результат, если учесть, что в этом году (в 2019 году – ред.) «Люберецкая рапира» собрала участников вдвое больше обычного», – сказал глава.

Честь городского округа Люберцы защищали 30 воспитанников комплексной спортивной школы Олимпийского резерва, на базе которой 4 года назад было создано отделение фехтования.