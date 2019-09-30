РИАМО - 30 сен. В подмосковном Щелкове задержали 33-летнего уроженца ближнего зарубежья, подозреваемого в распространении наркотических средств, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.
Операцию по задержанию наркодилера провели сотрудники управления наркоконтроля подмосковного ГУ МВД совместно с коллегами из МУ МВД «Щелковское» и спецназа «Гром».
«При личном досмотре мужчины полицейскими обнаружены и изъяты два прозрачных полимерных пакета с порошкообразным веществом светлого цвета. Установлено, что содержимое является наркотическим средством – N-метилэфедроном, общей массой более 490 граммов», – сообщила начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.
Возбуждено уголовное дело по факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Его заключили под стражу.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии