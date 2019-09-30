РИАМО - 30 сен. В подмосковном Щелкове задержали 33-летнего уроженца ближнего зарубежья, подозреваемого в распространении наркотических средств, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Операцию по задержанию наркодилера провели сотрудники управления наркоконтроля подмосковного ГУ МВД совместно с коллегами из МУ МВД «Щелковское» и спецназа «Гром».

«При личном досмотре мужчины полицейскими обнаружены и изъяты два прозрачных полимерных пакета с порошкообразным веществом светлого цвета. Установлено, что содержимое является наркотическим средством – N-метилэфедроном, общей массой более 490 граммов», – сообщила начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Его заключили под стражу.