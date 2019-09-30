РИАМО - 30 сен. В рамках программы «Чуткая власть» в 14 парках Подмосковья до 15 ноября будут установлены современные теннисные и шахматные столы, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«В рамках программы «Чуткая власть» в 14 парках будут установлены теннисные и шахматные столы. Уже в шести муниципалитетах они есть: Домодедово (парк «Елочки»); Одинцово (парк «Раздолье»); Сергиев Посад (парк «Скитские пруды»); Клин (городской парк); Ивантеевка – (городской парк) и Богородский (городской парк)», – говорится сообщении.

Оставшиеся восемь парков получат свое оборудование до 15 ноября: Наро-Фоминск (парк Калининец); Ступино (городской парк); Солнечногорск (городской парк); Химки (парк Льва Толстого и парк «ЭкоБерег»); Шатура (парк имени Гагарина); Долгопрудный (центральный парк); Дубна (городской парк).

Новое игровое оборудование – теннисные и шахматные столы – выполнены из высококачественного белого цемента марки и прочного армирующего каркаса внутри, а также с применением натурального заполнителя, белого мрамора. Благодаря этому столы получаются прочными и долговечными.

Все столы выполнены с учетом размеров, отвечающих мировым стандартам, а идеальную поверхность, которая проходит от 3-х до 5-ти этапов полировки, по-настоящему оценят любители настольного тенниса.

«Данные игровые столы давно зарекомендовали себя в странах Европы, но к нам добрались сравнительно не давно, так как для производства требуются богатые знания и технологии, позволяющее сделать надежное игровое оборудование, которое при должном уходе прослужит 30 и более лет», – сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.