РИАМО (КОРОЛЕВ) – 30 сен. Инспекторы ГИБДД Королева с 1 октября расскажут о важности соблюдения скоростного режима в рамках информационно-пропагандистской кампании «Некуда спешить», сообщила «РИАМО в Королеве» инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России по горокругу Королев Эльвира Фадеева.

С 1 октября в Московской области стартует информационно-пропагандистская кампания «Некуда спешить», которая будет способствовать повышению уровня информированности участников дорожного движения о важности соблюдения и правильного выбора скоростного режима, а также привлечет внимание общественности к проблемам дорожно-транспортной аварийности.

«В период проведения кампании сотрудниками Госавтоинспекции в Королеве будут проведены тематические массовые информационно-пропагандистские мероприятия по повышению уровня информированности участников дорожного движения о важности соблюдения и правильного выбора скоростного режима, тематическая информационно-разъяснительная работа с несовершеннолетними, информационно-разъяснительная работа со взрослыми участниками дорожного движения. Кампания продлится до 1 ноября», – сказала Фадеева.

Ожидается, что результатом кампании в Королеве станет скоординированное и целенаправленное доведение до населения информации по профилактике безопасности дорожного движения, снижение тяжести последствий от дорожно-транспортных происшествий.

Инспекторы в Королеве проинформируют автолюбителей о недопустимости нарушений ПДД, связанных с превышением установленной скорости движения и донесут до них информацию о важности правильного выбора скоростного режима в зависимости от окружающих условий и контроля его соблюдения.

«Также целью кампании является формирование у несовершеннолетних поведенческого стереотипа, направленного на обязательность учитывать скорость движения транспортных средств при переходе проезжей части», – заключила Фадеева.