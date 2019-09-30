РИАМО – 30 сен. АО «Мострансавто» совместно со столичным транспортным комплексом обновили информационные указатели с расписанием движения автобусов на 48 остановках, расположенных в Москве, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Новые таблички с актуальным расписанием появились на остановках подмосковных маршрутов у станций метро: «Алтуфьево», «Домодедовская», «Кантемировская», «Новогиреево», «Выхино», «Строгино», «Тушинская», «Щукинская» и других.

«Графики движения автобусов обновлены на остановках по пути следования 46 муниципальных и смежных межрегиональных маршрутов «Мострансавто». Например, №401 Дмитров – Москва (метро «Алтуфьево»), №1063 Дзержинский – Москва (метро «Алма-Атинская»), №417 Дубровицы – Москва (метро «Лесопарковая») и другие», – говорится в сообщении.

Автобусы, работающие на данных маршрутах, ежедневно перевозят более 100 тысяч пассажиров. АО «Мострансавто» регулярно проводит мониторинг наличия расписания на автобусных остановках.

Для удобства жителей и гостей Московской области с начала 2019 года специалисты «Мострансавто» скорректировали более 350 расписаний на ряде маршрутов предприятия.

С расписанием также можно ознакомиться на официальном сайте «Мострансавто».