РИАМО - 30 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вошел в первую пятерку рейтинга глав российских регионов по упоминаемости в соцмедиа за август 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы компании «Медиалогия».

В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов России. Рейтинг построен по количеству упоминаний губернаторов в социальных медиа – Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram, Youtube, Telegram, а также форумы и блоги.

«Лидерами рейтинга стали Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня), Александр Усс (Красноярский край), Андрей Воробьев (Московская область) и Сергей Левченко (Иркутская область)», – говорится в сообщении.

Топ-20 рейтинга губернаторов по упоминаемости в соцмедиа за август замкнули Евгений Куйвашев (Свердловская область), Игорь Орлов (Архангельская область) и Андрей Чибис (Мурманская область).