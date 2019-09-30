РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 30 сен. На Кореневском карьере городского округа Люберцы состоялись ежегодные соревнования среди любителей вейкбординга, посвященные закрытию сезона, на них житель округа Павел Асташевич завоевал первое место среди мужчин, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

29 сентября на водной глади Кореневского карьера свое владение доской продемонстрировали 17 спортсменов из Москвы и Московской области: 13 мужчин и 4 женщины.

«Соревнования для любителей вейкбординга проходят на базе Кореневского карьера с 2013 года. По традиции, их участниками могут стать все желающие. В этом году на закрытии сезона лучший результат среди мужчин показал Павел Асташевич из Люберец», – сказал глава городского округа Владимир Ружицкий.

Он добавил, что обладателям первых мест достался главный приз – абонемент на неограниченное количество посещений «Красково Вейк Парк» в течение всего сезона будущего года.

«Призеры соревнований в качестве приза получили абонементы на месяц и неделю», – отметил Ружицкий.

Состязания состоялись на трассе протяженностью 214 метров. Квалификационные заезды с последующим выходом в финал прошли шесть мужчин и четыре женщины. Мастерство вейкбордистов-любителей оценивали сертифицированные судьи. Спортсмены покорили кикер Unit, кикер-аналог, такситейбл 20 метров и 10-метровый апрейл с трубой.