РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 30 сен. В Подольске волонтеры развесили листовки на информационных стендах в СНТ с призывом не бросать животных на дачах после окончания сезона, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Близится зима, дачный сезон подходит к концу. В течение недели (с 23 по 29 сентября – ред.) специалисты и волонтеры молодежного центра «Ровесник» Подольска развешивали на информационных стендах в СНТ округа листовки с призывом проявить ответственность к четвероногим питомцам и не оставлять кошек и собак одних на произвол судьбы», – говорится в сообщении.

В материале подчеркивается, что бросать животных нельзя, и владельцам следует помнить об ответственности за четвероногих друзей.