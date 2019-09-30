РИАМО – 30 сен. Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) «Дмитровская» свяжет новую платформу МЦД-2 с метро и городским транспортом, территория в границах проекта планировки составляет 14,26 гектара, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Ранее власти столицы утвердили проект планировки территории ТПУ «Дмитровская». Постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Проект планировки ТПУ «Дмитровская» предусматривает оптимизацию пешеходных потоков и комфортную пересадку пассажиров с платформы Московского центрального диаметра (МЦД-2 Нахабино – Подольск) на станцию метро «Дмитровская», наземный общественный транспорт. Будут обустроены перроны посадки-высадки пассажиров, и созданы комфортные условия для ожидания транспорта», – сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Территория в границах проекта планировки составляет 14,26 гектара и расположена на пересечении Дмитровского шоссе с Дмитровским проездом.

«Для улучшения транспортной инфраструктуры проведут реконструкцию и расширение путепровода через Дмитровское шоссе. С целью удобного и безопасного передвижения пешеходов построят подземный переход под железной дорогой площадью более 1 тысячи квадратных метров. Обустроят тротуары и благоустроят прилегающую территорию», – уточнила Княжевская.

Ранее мэр столицы рассказал, что Московские центральные диаметры помогут пассажирам выбрать оптимальный маршрут с пересадками, а появление ТПУ в самых населенных районах Москвы позволит решить одну из главных задач – чтобы москвичи экономили время в пути.

МЦД — один из самых крупных проектов в области транспортной инфраструктуры. Движение по первым двум диаметрам намерены запустить к концу 2019 года. На МЦД-1 Одинцово — Лобня и МЦД-2 Нахабино — Подольск разместятся 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо (МЦК) или радиальные направления железной дороги. Работать диаметры будут по графику подземки — с 05:30 до 01:00. Интервалы движения поездов в часы пик не превысят пяти-шести минут.