РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 30 сен. Хор Сретенского монастыря выступит во Дворце культуры «Октябрь» в Подольске 25 октября с новой программой, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Хор Сретенского монастыря представит новую программу «Шедевры мировой музыки» 25 октября в 19:00 в ДК «Октябрь» города Подольска. Будут исполнены такие произведения, как «Шутка» (Бах), «Ave, Maria» (Бах – Гуно), «Аллилуйя» (из оратории «Мессия» Генделя) и другие», – говорится в сообщении.

Сретенский Хор – уникальное явление современного хорового искусства, коллектив, обладающий не только разнообразным репертуаром, но и профессиональной исполнительской манерой, которая позволяет современной международной аудитории по-новому услышать и прочувствовать как богослужебные песнопения разных веков, так и популярные народные, советские и эстрадные песни.