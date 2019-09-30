РИАМО - 30 сен. Более 27 тысяч поездок на наземном транспорте ежедневно оплачивают москвичи с помощью банковских карт и смартфонов с функцией бесконтактных платежей, говорится в сообщении пресс-службы «Мосгортранса».

Данная услуга уже доступна во всех автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях «Мосгортранса».

«Мы постоянно совершенствуем систему оплаты проезда – это делает проезд в наземном транспорте комфортнее для наших пассажиров. Чтобы воспользоваться услугой бесконтактной оплаты, нужно приложить банковскую карту или смартфон к валидатору, на котором изображены логотипы платежных систем. Сервис набирает популярность – каждый день им пользуются более 27 тысяч раз», – сказал директор службы доходов и контроля предприятия-перевозчика Кирилл Кисляков.

Пассажиры могут воспользоваться услугой с помощью карт и мобильных устройств с функцией бесконтактных платежей – PayPass, payWave, Apple Pay, Google Pay, МИР и других.

Стоимость проезда по банковской карте составляет 42 рубля – это на 13 рублей дешевле, чем билет у водителя. Контроль оплаты проезда привычный для пассажиров. Достаточно поднести карту или смартфон к устройству контроля – там отобразится отметка о валидации. При этом терминал контролера не взаимодействует с конфиденциальными данными карты.

Ранее «Мосгортранс» разместил на территории столицы 15 малогабаритных автоматов по продаже билетов – их размещают на остановочных павильонах. С помощью таких аппаратов можно пополнить карту «Тройка», социальные карты школьника и студента, а также активировать удаленный платеж.