РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 30 сен. В парках подмосковных Люберец планируется организовать танцевальные площадки для отдыха горожан, сообщил на оперативном совещании в понедельник глава городского округа Владимир Ружицкий.

«В парках должны быть центровые площадки, танцплощадки, а я тут у нас этого не вижу. Возможно даже стоит создать танцевальную площадку для старшего поколения, чтобы играл баян или аккордеон. Погода нам это пока позволяет. Основная задача – это организовать жизнь в парках так, чтобы она бурлила», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что поручит обработку этих вопросов сотрудникам комитета по культуре совместно с дирекцией парков.