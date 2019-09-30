РИАМО – 30 сен. Индивидуальный предприниматель привлечен к ответственности за нарушения правил содержания крупного рогатого скота в Коломенском округе, сумма взыскания составила более 30 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

В июне 2019 года была проведена проверка по соблюдению требований ветеринарного законодательства РФ в отношении ИП Чобану Л.И., который осуществляет деятельность по убою крупного рогатого скота и переработки мясного сырья, по адресу: Коломенский городской округ, село Непецино, строение 1.

«В результате проверки управлением выявлены нарушения требований технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», «О безопасности мяса и мясной продукции», «Правил в области ветеринарии при убое животных и первичной переработке мяса и иных продуктов убоя непромышленного изготовления на убойных пунктах средней и малой мощности», среди которых: нарушение условий хранения мясной продукции, установленных производителем; использование инвентаря, изготовленного из абсорбирующих материалов», – отмечается в сообщении.

Кроме того, не обеспечено поддержание температуры (не выше плюс 12 градусов) в помещении убойного пункта. Также не проводится дезинфекция режущих инструментов и пил, при хранении полутуш КРС в холодильной камере на подвесах допускается их соприкосновение друг с другом.

Помимо этого, в помещениях убойного пункта установлены многочисленные повреждения покрытия пола и стен, также установлены многочисленные очаги коррозии металлических конструкций в убойном цехе.

В рамках проверки управлением были отобраны пробы от продукции животного происхождения и направлены во Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов (ФГБУ «ВГНКИ»), для исследования по показателям качества и безопасности.

По результатам лабораторных исследований в пробах установлено превышение предельно допустимых норм мезофильных аэробных и факультативных анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), в том числе сальмонелл.

В сентябре 2019 года управлением Чобану привлечен к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. Выданы предписания об устранении выявленных нарушений. Кроме того, управлением в отношении ИП был составлен протокол об административном правонарушении, материалы дела были направлены в Коломенский городской суд Московской области для рассмотрения.

В сентябре 2019 года решением Коломенского городского суда Московской области ИП Чобану привлечен к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 3 тысяч рублей.