РИАМО – 30 сен. Складской секции №7, входящей в состав крупного логистического комплекса, выдано заключение о соответствии проектной документации, прилегающую территорию также благоустроят, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Объект построен в поселке имени Воровского в Богородском городском округе.

«В рамках строительства складского логистического комплекса завершен 13 этап – складская секция №7. Объект, площадью более 12 тысяч квадратных метров, получил ЗОС и готовится к вводу в эксплуатацию», – заявил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Застройщиком объекта выступает ООО «БАТИ СЕВЕР».

По проекту складские секции логистического комплекса предназначены для обработки и хранения паллетированных грузов широкого ассортимента товаров народного потребления, не требующих особых условий хранения.

Вместимость стеллажей, установленных в складской секции №7 – 18744 паллеты.

На прилегающей территории складской секции выполнено благоустройство.