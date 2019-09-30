РИАМО – 30 сен. Арбитражный суд столицы поддержал решение о внесении сведений в отношении ООО «Гранд Строй Проект» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы управления Московского областного УФАС.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение от МБДОУ «Детский сад №87» о внесении сведений в отношении ООО «Гранд Строй Проект» в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на оказание услуг по разработке индивидуального проекта на капитальный ремонт детского сада.

«По результатам рассмотрения обращения, управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении ООО «Гранд Строй Проект» подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков. Не согласившись с указанным решением, общество обратилось в суд», – отмечается в сообщении.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Гранд Строй Проект» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.