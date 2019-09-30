РИАМО - 30 сен. Столичные власти планируют поддерживать электромобили, для них планируют убрать транспортный налог, расширить бюджетные субсидии и строить новые зарядные станции, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник осмотрел новые электромобили каршеринга «Яндекс.Драйв»: автопарк сервиса пополнили 30 машин Nissan Leaf. Столичное правительство планирует значительно расширить поддержку развития электротранспорта в городе.

«В Московскую городскую думу будет внесен проект закона об освобождении электромобилей от уплаты транспортного налога. Размеры бюджетных субсидий при покупке электромобилей для использования в каршеринге или такси будут увеличены в два раза по сравнению с размерами субсидий при покупке традиционных автомобилей», – говорится в сообщении.

Кроме того, совместно с ПАО «Россети» в Москве будет установлено 300 новых зарядных станций.

Москва стала первым городом в России, где появился каршеринг электромобилей. Машину можно взять в аренду на полчаса, час или полтора, чтобы ее не пришлось заряжать. Перемещаться на Nissan Leaf можно по всему городу и за его пределами, однако вернуть машину необходимо внутри Садового кольца.

Электрокары безопасны для окружающей среды, бесшумны и могут без подзарядки преодолеть расстояние до 270 километров. Взять в аренду электрокар смогут пользователи не моложе 26 лет со стажем вождения от 6 лет. Кроме того, сервис будет учитывать дополнительные факторы, например, наличие у водителя штрафов и нарушений.

«Электрокаршеринг пока еще нельзя назвать полноценным сервисом, скорее – это пилотный проект. Но точно так же четыре года назад всего со 100 машин начинался обычный каршеринг. Сегодня же 24,7 тысячи машин каршеринга прочно прописались на улицах Москвы и стали существенным сегментом перевозок», – подчеркнул Собянин.

Московский каршеринг сегодня занимает первое место в мире по объему автопарка. Самый большой и разнообразный парк у компании «Яндекс.Драйв» – свыше 12 тысяч машин. Помимо нее в «большую тройку» операторов московского каршеринга входят компании «Делимобиль» (7,1 тысячи машин) и «Белкакар» (3,7 тысяч машин).

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