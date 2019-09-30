РИАМО – 30 сен. В Басманном районе столицы неизвестные проломили череп мужчине без определенного места жительства, ему оказали помощь медики, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Ранее в службу «02» из медицинского учреждения поступила информация о поступлении к ним от дома 16 по улице Чаплыгина нарядом скорой помощи гражданина 1980 года рождения, бомжа.

«У мужчины диагностированы открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа, гематома левой височной области, перелом скуловой области», – отметил собеседник агентства.

Он дополнил, что пострадавший заявляет о нападении неизвестных по указанному адресу.

По данному факту проводится проверка.