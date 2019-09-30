РИАМО - 30 сен. Столичное управление Росреестра начислило штрафы на 43 миллиона рублей нарушителям земельного права, сообщается на сайте ведомства.

С января по август 2019 года специалисты государственного земельного надзора управления Росреестра по Москве провели 800 проверочных мероприятий соблюдения земельного законодательства. В их числе 122 плановые проверки: 30 из которых провели в отношении юридических лиц, 92 проверки – в отношении физических лиц.

«В результате проверочных мероприятий за первые 8 месяцев года по постановлениям управления наложено штрафов на сумму свыше 43 миллионов рублей. При этом доля оплаченных и взысканных в этот период составляет 58% (25 миллионов рублей)», – говорится в сообщении.

За январь-август прошлого года наблюдался аналогичный процент оплаченных (58%), в то время как количество выписанных штрафов составляло 50,7 миллиона рублей.

Для принудительного взыскания в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) с января по август текущего года направлены неоплаченные штрафы на сумму свыше 19 миллионов рублей.