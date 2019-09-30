РИАМО (КОРОЛЕВ) – 30 сен. Руководитель администрации Королева Юрий Копцик проведет прием граждан 2 октября, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Прием пройдет по адресу: улица Октябрьская, 4.

«Второго октября с 15:00 до 18:00 в приемной администрации города Королева руководитель администрации Юрий Копцик проведет личный прием граждан», – говорится в сообщении.

На прием необходимо предварительно записаться по телефону: 8(495)516-88-86.