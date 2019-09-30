РИАМО - 30 сен. Прием заявок для участия в региональном этапе всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года» завершится 10 октября, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Как отметил заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов, к участию приглашаются все субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Подмосковья, и представившие проекты в сфере социального предпринимательства.

«В Московской области разработан и реализуется целый комплекс мер поддержки социально ориентированного бизнеса. Соцпредприниматели могут воспользоваться компенсацией затрат до 85% на аренду помещений, коммунальные услуги, ремонт помещений, а также на обучение и повышение квалификации работников, медицинское обслуживание и специальное питание детей в яслях. При этом общая сумма затрат не должна превышать 2 миллионов рублей, и 3 миллионов рублей – при открытии ясельных групп», – отметил Хромов.

Заявку на участие можно подать на официальном интернет-ресурсе конкурса.

Федеральный этап конкурса проводится до 20 декабря 2019 года на основании заявок, получивших наибольший балл по итогам регионального этапа. Церемония награждения победителей федерального этапа состоится в феврале 2020 года.

Организатором конкурса является ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет» при поддержке Минэкономразвития России и АО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства».